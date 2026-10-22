Повітряні сили попередили про нову балістичну загрозу для Києва (оновлено)

Повітряні сили близько 12:40 повідомили про нову балістичну загрозу для Києва. Ворог здійснив пуски після того, як вночі атакував столицю більш ніж 20 балістичними ракетами.
Інформації про наслідки денної хвилі ударів станом на 12:50 немає. Моніторингові канали писали про падіння ракет в області.
Після 13 години Повітряні сили повідомили про нові пуски балістики.
У зв'язку з загрозою повторних ударів від ранку перекрито Південний міст.
Внаслідок нічного ракетного удару в столиці загинула людина, щонайменше 24 поранені. Ворог застосував касетний «Іскандер», що вибухає в повітрі і уражає площу 400 на 400 метрів.
Росія провела серію балістичних атак одразу після завершення переговорів Стіва Віткоффа з Владіміром Путіним.