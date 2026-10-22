Повітряні сили попередили про нову балістичну загрозу для Києва (оновлено)

Уночі ворог атакував у три хвилі.

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Повітряні сили близько 12:40 повідомили про нову балістичну загрозу для Києва. Ворог здійснив пуски після того, як вночі атакував столицю більш ніж 20 балістичними ракетами.

Інформації про наслідки денної хвилі ударів станом на 12:50 немає. Моніторингові канали писали про падіння ракет в області.

Після 13 години Повітряні сили повідомили про нові пуски балістики.

У зв'язку з загрозою повторних ударів від ранку перекрито Південний міст.

Внаслідок нічного ракетного удару в столиці загинула людина, щонайменше 24 поранені. Ворог застосував касетний «Іскандер», що вибухає в повітрі і уражає площу 400 на 400 метрів.

Росія провела серію балістичних атак одразу після завершення переговорів Стіва Віткоффа з Владіміром Путіним.