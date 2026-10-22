“Книга катів” назвала тюремників установ, де Росія утримувала американця Стівена Хаббарда

До оголошення вироку Хаббард утримувався у СІЗО №2 у Новозибкові Брянської області й у виправній колонії №7 у Пакиному Володимирської області. Там він зазнавав тортур.

Проєкт “Книга катів українського народу” назвала тюремників установ, де Росія утримувала американця 74-річного Стівена Хаббарда. Хаббарда Москва відпустила вчора на тлі перемовин зі США.

Громадянин США проживав в Україні з 2014 року й викладав англійську мову. Окупанти схопили чоловіка 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі у Харківській області.

Через два з половиною роки, у жовтні 2024-го, Московський міський суд засудив його до шести років і 10 місяців колонії за статтею про “найманство” (ч. 3 ст. 359 КК РФ). Окупанти заявили, що Хаббард в лютому 2022-го вступив у територіальну оборону міста Ізюм.

Реклама

До оголошення вироку Хаббард утримувався у СІЗО №2 у Новозибкові Брянської області й у виправній колонії №7 у Пакиному Володимирської області. Там він, як і українські полонені, зазнавав тортур.

За словами його співкамерника, звільненого українського військовополоненого Ігоря Шишка, американця били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, морили голодом, змушували повзати коридорами й навіть імітувати статеві акти.

Становище Хаббарда ускладнювалося тим, що він є громадянином США і не знав російської мови, через що росіяни додатково знущалися з нього.

У СІЗО у Новозибкові звільнені полонені розповідають про численні випадки катування в цій установі, зокрема побиття під час “прийомки”, допитів і перевірок, цькування собаками, удари електрошокером. Людей примушували стирати з тіла татуювання, вчити російський гімн і кричати “Слава росії”.

Світло в камерах не вимикали, порції їжі були близько 200 грамів, люди втрачали по 20 кг і більше. Охоронці зустрічали полонених фразою “Добро пожаловать в Бухенвальд”, розповідав журналіст Дмитро Хилюк. Відомо щонайменше про три смерті українців у цьому СІЗО.

За інформацією звільнених бранців, у виправній колонії у Пакиному співробітники колонії били ув’язнених двічі на день під час перевірок й вдавалися до тортур, зокрема ударів палицями по стопах (цей вид катування називають “бастонада”), душіння пакетами, змушування повзати по плитці, зґвалтування сторонніми предметами. Полонених морили голодом: у тарілці могло бути кілька зерен перловки, замість картоплі – лушпиння. Коросту лікували зеленкою, а медик радив молитися. Відомо щонайменше про три смерті українців у цій ВК.

Останнім місцем ув'язнення російські медіа називають колонію ВК-12 у Росії у Мордовії. Цю інформацію “Книга катів” поки перевіряє.

Фото: russian-torturers.org Стівен Хаббард

Список посадовців Федеральної служби виконання покарань РФ а також інших осіб, причетних до незаконного утримання, катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими у цих установах:

генерал-майор Гірічєв Олексій Іванович очолював Управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Володимирській області з 02.03.2020 по 06.03.2023;

полковник Мішанов Олексій Олександрович тимчасово виконував обов'язки начальника Управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Володимирській області з 03.2023 по 10.2023;

полковник Чудін Олексій Володимирович тимчасово виконував обов'язки начальника Управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Володимирській області з 12.2023 по 03.2024;

полковник Шек Олександр Васильович з квітня 2024 року і донині очолює Управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Володимирській області;

підполковник Зайдуллін Бахтіяр Мірвєрдірович був начальником виправної колонії №7;

підполковник Горбунов Денис Андрійович обіймав посаду начальника виправної колонії №7 до Зайдулліна;

підполковник Хавецький Олексій Вікторович – заступник начальника колонії з безпеки та оперативної роботи. У січні 2025 року СБУ повідомила йому про підозру у вчиненні воєнних злочинів групою осіб за попередньою змовою. За даними слідства, він причетний до знущань над полоненими щонайменше з травня 2023 до лютого 2024 року;

Мухін Олексій Михайлович (дані уточнюються), заступник начальника колонії з охорони;

Торохов Володимир Сергійович (дані уточнюються) – начальник оперативного відділу;

Напалков Вадим Володимирович (дані уточнюються) – заступник начальника відділу охорони;

Левшин Андрій Михайлович – начальник філії “Медична частина №7” медико-санітарної частини № 33 Федеральної служби виконання покарань РФ (щонайменше з 03.2019 по 09.2023). Ймовірно, відповідальний за ненадання медичної допомоги українським полоненим;

Бєлов Ярослав Олександрович (дані уточнюються) – російський засуджений, який відбував покарання в колонії, співпрацював з адміністрацією та брав участь у знущаннях над полоненими;

полковник Гєрасімов Сергій Єрмагенович очолював Управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Брянській області з вересня 2020 по квітень 2024 року;

полковник Мішанов Олексій Олександрович з 22.04.2024 є начальником Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Брянській області;

полковник Нестеров Дмитро Іванович– з жовтня 2012 року очолює СІЗО №2;

Ковальов Анатолій (дані уточнюються) – станом на 2022 рік обіймав посаду заступника начальника СІЗО з безпеки та оперативної роботи;

Носов Олег (дані уточнюються) є чинним заступником начальника СІЗО з безпеки та оперативної роботи;

Прищеп Олексій (дані уточнюються) – заступник начальника СІЗО з охорони;