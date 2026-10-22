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У РФ стверджують, що вночі начебто знешкодили понад 800 дронів

Вороже міністерство оборони заявило, що ППО працювала у понад 15 регіонах. 

У РФ стверджують, що вночі начебто знешкодили понад 800 дронів
Дим біля Москви
Фото: Astra

У російському Міноборони стверджують, що начебто збили 808 безпілотників. Зокрема, біля Москви.

Вороже відомство цитує Astra

"Протягом минулої ночі з 20.00 21 жовтня до 8.00 22 жовтня черговими силами ППО знищено 808 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", – йдеться у повідомленні.

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Начебто дрони збивали над Білгородською, Брянською, Володимирською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Липецькою, Ленінградською, Орловською, Ростовською, Рязанською, Смоленською, Тамбовською, Тверською, Тульською, Ярославською областями, Московським регіоном, анексованим Кримом та акваторією Чорного моря.

Видання пише, що у Серпухові Московської області атаковано АТ "75 Арсенал" – підприємство Міністерства оборони РФ.

Імовірно, вибух стався саме на території цієї військової частини. Також це підтверджували жителі Серпухова, які у місцевих чатах повідомляли, що чули потужні вибухи.

АТ "75 Арсенал" знаходиться за адресою Московське шосе, 64А. Завод заснований у 1949 році та підпорядковується Головному ракетно-артилерійському управлінню (ГРАУ), виробляє зброю та боєприпаси, також ремонтує військову техніку та озброєння (артилерійські системи та ін.).

Мер Москви Сергій Собянін скаржився, що з 20:30 21 жовтня до 04:00 22 жовтня у бік Московського регіону летіло 630 БПЛА. За його словами, більша частина з них була знищена силами ППО на далеких рубежах, ще 163 безпілотники збили на підльоті до Москви.

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