Аналізи підтвердили, що видалення уражених раком тканин було достатньо для повного одужання понтифіка.

Святий Престол заявив, що результати аналізів тканин, видалених під час операції Папі Римському Леву XIV, підтвердили локалізований характер його онкологічного захворювання. Таким чином після втручання хірургів очільник Римо-католицької церкви більше не потребує додаткового лікування.

Як пише BBC, у Ватикані повідомили про підтвердження попереднього діагнозу - аденокарцинома. Рак не поширився далі нижньої долі правої легені понтифіка, тож тепер Папа може вважатися цілком здоровим.

71-річний релігійний лідер і глава найменшої держави у світі був виписаний з госпіталю вже на четвертий день після операції. Він повернувся до повноцінного виконання своїх обов'язків, а також рішуче налаштований не відкладати заплановану на початок листопада поїздку до Латинської Америки.

Задля вирішення гуманітарної кризи в окупованих Олешках Папа Лев XIV мав телефонну розмову з диктатором Путіним, а згодом також спілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським.