Святий Престол заявив, що результати аналізів тканин, видалених під час операції Папі Римському Леву XIV, підтвердили локалізований характер його онкологічного захворювання. Таким чином після втручання хірургів очільник Римо-католицької церкви більше не потребує додаткового лікування.
Як пише BBC, у Ватикані повідомили про підтвердження попереднього діагнозу - аденокарцинома. Рак не поширився далі нижньої долі правої легені понтифіка, тож тепер Папа може вважатися цілком здоровим.
71-річний релігійний лідер і глава найменшої держави у світі був виписаний з госпіталю вже на четвертий день після операції. Він повернувся до повноцінного виконання своїх обов'язків, а також рішуче налаштований не відкладати заплановану на початок листопада поїздку до Латинської Америки.
Задля вирішення гуманітарної кризи в окупованих Олешках Папа Лев XIV мав телефонну розмову з диктатором Путіним, а згодом також спілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським.