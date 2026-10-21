В Узбекистані розпочалися спільні військові навчання з Росією

Вони триватимуть до 27 жовтня, неподалік кордону з Афганістаном.

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В Узбекистані розпочалися спільні з Росією військові навчання Hamkorlik-2026, під час яких відпрацьовуватимуть знищення незаконних збройних формувань у прикордонних районах.

Про початок навчань 20 жовтня повідомило Міністерство оборони Узбекистану, передає "Мілітарний".

Навчання триватимуть до 27 жовтня на полігоні «Термез» на півдні Узбекистану, неподалік кордону з Афганістаном.

Для участі в навчаннях прибули підрозділи 201-ї російської військової бази, яка дислокується в сусідньому Таджикистані. До складу російської колони увійшли бронетранспортери БТР-82А, вантажівки «Урал» та спеціальна техніка на шасі КамАЗ.

За сценарієм навчань, російські та узбецькі підрозділи спільно виявлятимуть і знищуватимуть невеликі групи умовного противника, які діють у прикордонній місцевості. До тренувань залучать гірські та штурмові підрозділи, розвідувальні й ударні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, а також ударні гелікоптери Ми-24.

Нещодавно міністерства оборони Росії та Узбекистану погодили план співпраці на 2026–2030 роки.