Армія Німеччини вперше підвищила рівень загрози російських диверсій до «значного»

Фахівці вважають, що РФ демонструє готовність завдавати ударів по об'єктах у Німеччині.

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Збройні сили Німеччини вперше підвищили рівень загрози російських диверсій проти своїх військ до «значного», що є другим за величиною показником небезпеки.

Про це свідчать внутрішні документи Бундесверу, які потрапили до розпорядження видання Sueddeutsche Zeitung, передає «Європейська правда».

У звіті розвідка попереджає про безпосередню загрозу російських гібридних атак із застосуванням бойових безпілотників. Фахівці зазначають, що Росія перетнула червону лінію і демонструє готовність завдавати ударів по об'єктах у Німеччині.

Переоцінку безпекового стану військові провели після кількох інцидентів. На початку серпня в аеропорту «Лейпциг/Галле» стався невдалий напад за допомогою дрона з вибухівкою, а згодом схожий літальний апарат знайшли біля важливої авіабази у Вунсторфі. Уряд країни поклав відповідальність за ці спроби атак на Росію.

Аналітики зазначають, що головною метою таких дій росіян є дестабілізація ситуації і послаблення політичної й суспільної підтримки України з боку Німеччини. При цьому фахівці очікують подальшого загострення ситуації найближчим часом.