Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Угорська влада розглядає можливість заміни російського "Росатома" як головного підрядника розширення атомної електростанції "Пакш". Уряд почав вивчати альтернативні варіанти, пише Retuters.

Очікується, що уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра ухвалить остаточне рішення щодо розширення АЕС "Пакш" наприкінці цього року або на початку наступного.

За словами співрозмовника, обізнаного з переглядом проєкту, влада розглядає всі можливі варіанти, зокрема й зміну головного підрядника. Під час оцінювання визначать правові, технічні, фінансові та часові наслідки заміни постачальника, а також перевірять фінансову життєздатність проєкту.

Реклама

Інше джерело, близьке до угорського уряду, повідомило, що влада схиляється до продовження розширення АЕС "Пакш", але без участі "Росатома".

Спочатку вартість проєкту оцінювали у 12,5 млрд євро. На момент заливки першого бетону в лютому витрати Угорщини на нього вже перевищили 2 млрд євро.

За даними видання, до початкового контракту з "Росатомом" внесли п’ять змін. Шосту зміну підготували, однак не підписали.

Що відомо про угоду Угорщини з "Росатомом"?

Угоду про будівництво двох нових реакторів на АЕС Орбан уклав у Москві у 2014 році. Проєкт передбачав до 10 млрд євро російського державного фінансування. У 2016 році Орбан називав домовленість "угодою століття".