Reuters: Словаччина планує відновити переговори з Росією про постачання енергоносіїв

Словаччина наступного тижня обговорить у Москві питання постачання російських енергоносіїв, відновивши процес співпраці, призупинений після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на МЗС Словаччини.

У словацькому зовнішньополітичному відомстві повідомили, що засідання російсько-словацької міжурядової комісії з економічного, наукового та технічного співробітництва відбудеться в Москві в понеділок, 26 жовтня. Це буде перша зустріч комісії з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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Обговорюватимуть ядерну енергетику, а також сільське господарство, екологію, спорт і культуру.

"Основною темою буде енергетика та можливість співпраці у забезпеченні поставок стратегічних ресурсів. Словацька сторона також зацікавлена в обговоренні питань постачання газу та продовження поставок нафти", – заявили в МЗС Словаччини.

У відомстві також наголосили, що, розвиваючи відносини з Росією, країна "продовжує базувати свій підхід на членстві в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі й дотриманні зобов’язань, які випливають з цього членства". Водночас Словаччина прагне створити простір для діалогу з Москвою.

Словаччина продовжує закуповувати російські нафту та газ. Водночас, відповідно до плану Європейського Союзу, спрямованого на припинення залежності від російських енергоносіїв, країна має припинити закупівлі російського газу до кінця 2027 року.

Зближення Москви з Братиславою відбувається після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині у квітні. До цього він був одним із найближчих партнерів Володимира Путіна в Європі. Ще до виборів Орбан відновив роботу угорсько-російської міжурядової комісії з економічної співпраці. У грудні Москва й Будапешт також погодили план із 12 пунктів щодо розширення взаємодії в енергетиці, торгівлі та культурі.