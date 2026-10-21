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Reuters: Словаччина планує відновити переговори з Росією про постачання енергоносіїв

Засідання міжурядової комісії відбудеться в Москві 26 жовтня.

Reuters: Словаччина планує відновити переговори з Росією про постачання енергоносіїв
Роберт Фіцо на зустрічі з Путіним
Фото: EPA/UPG

Словаччина наступного тижня обговорить у Москві питання постачання російських енергоносіїв, відновивши процес співпраці, призупинений після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на МЗС Словаччини.

У словацькому зовнішньополітичному відомстві повідомили, що засідання російсько-словацької міжурядової комісії з економічного, наукового та технічного співробітництва відбудеться в Москві в понеділок, 26 жовтня. Це буде перша зустріч комісії з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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Обговорюватимуть ядерну енергетику, а також сільське господарство, екологію, спорт і культуру.

"Основною темою буде енергетика та можливість співпраці у забезпеченні поставок стратегічних ресурсів. Словацька сторона також зацікавлена в обговоренні питань постачання газу та продовження поставок нафти", – заявили в МЗС Словаччини.

У відомстві також наголосили, що, розвиваючи відносини з Росією, країна "продовжує базувати свій підхід на членстві в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі й дотриманні зобов’язань, які випливають з цього членства". Водночас Словаччина прагне створити простір для діалогу з Москвою.

Словаччина продовжує закуповувати російські нафту та газ. Водночас, відповідно до плану Європейського Союзу, спрямованого на припинення залежності від російських енергоносіїв, країна має припинити закупівлі російського газу до кінця 2027 року.

  • Зближення Москви з Братиславою відбувається після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині у квітні. До цього він був одним із найближчих партнерів Володимира Путіна в Європі. Ще до виборів Орбан відновив роботу угорсько-російської міжурядової комісії з економічної співпраці. У грудні Москва й Будапешт також погодили план із 12 пунктів щодо розширення взаємодії в енергетиці, торгівлі та культурі.
  • Словаччина залишається залежною від російських нафти й газу. Фіцо стверджує, що відмова від цих ресурсів призведе до зростання витрат. Під час зустрічі з Путіним у Москві 9 травня російський президент пообіцяв задовольняти енергетичні потреби Словаччини.
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