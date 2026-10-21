Власюк - про 22-ий пакет санкцій ЄС: «Хотілось би більшого»

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У ЄС показали і почали обговорення частини проєкту 22-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, під санкції мали би потрапити 12 фізичних осіб, 105 юридичних осіб, а також низка банків, НПЗ, портові й нафтогазові потужності країни-агресорки, підприємства з обробки кольорових металів, а також інфраструктура тіньового флоту, менеджерів і власників суден, компанії, що купують підсанкційні енергоносії.

«Хотілось би більшого», - резюмував Власюк.