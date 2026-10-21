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Власюк - про 22-ий пакет санкцій ЄС: «Хотілось би більшого»

У Євросоюзі почалося обговорення частини проєкту нового пакета обмежень.

Власюк - про 22-ий пакет санкцій ЄС: «Хотілось би більшого»
уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк
Фото: Макс Требухов

У ЄС показали і почали обговорення частини проєкту 22-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, під санкції мали би потрапити 12 фізичних осіб, 105 юридичних осіб, а також низка банків, НПЗ, портові й нафтогазові потужності країни-агресорки, підприємства з обробки кольорових металів, а також інфраструктура тіньового флоту, менеджерів і власників суден, компанії, що купують підсанкційні енергоносії.

«Хотілось би більшого», - резюмував Власюк.

  • Раніше уповноважений заявляв, що ЄС схвалить цей пакет санкцій у жовтні.
  • Також у ЄС тривали обговорення повної заборони на послуги морських перевезень. І це залежить від волатильності світового ринку внаслідок подій в Ормузькій протоці.
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