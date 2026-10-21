Власюк - про 22-ий пакет санкцій ЄС: «Хотілось би більшого»

У ЄС показали і почали обговорення частини проєкту 22-го пакета санкцій проти Росії.
Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, під санкції мали би потрапити 12 фізичних осіб, 105 юридичних осіб, а також низка банків, НПЗ, портові й нафтогазові потужності країни-агресорки, підприємства з обробки кольорових металів, а також інфраструктура тіньового флоту, менеджерів і власників суден, компанії, що купують підсанкційні енергоносії.
«Хотілось би більшого», - резюмував Власюк.
- Раніше уповноважений заявляв, що ЄС схвалить цей пакет санкцій у жовтні.
- Також у ЄС тривали обговорення повної заборони на послуги морських перевезень. І це залежить від волатильності світового ринку внаслідок подій в Ормузькій протоці.