Прокурори обшукали офіси праворадикальної групи в Європарламенті

Справа стосується управління коштами з боку вже неіснуючої групи «Ідентичність і демократія», більшість членів якої перейшла у «Патріоти».

Представники Європейської прокуратури вранці 21 жовтня провели обшуки в офісах співробітників праворадикальної групи «Патріоти» в Європейському парламенті.

Слідчі дії проходять у межах розслідування щодо звинувачень у неналежному управлінні коштами з боку вже неіснуючої групи «Ідентичність і демократія», передає Politico.

Торік фінансовий департамент Європарламенту виявив, що ця фракція неналежно використала 4,3 млн євро у період із 2019 по 2024 рік через сумнівні пожертви та публічні тендери. На основі цих звітів Європейська прокуратура, яка розслідує фінансові злочини проти бюджету ЄС, розпочала власне розслідування.

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Очільник французької партії «Національне об'єднання» в Європарламенті Жан-Поль Гарро підтвердив, що з самого ранку в будівлі Європарламенту в Страсбурзі тривають обшуки в офісах співробітників колишньої групи ID. Європейська прокуратура також підтвердила проведення обшуків. За словами джерел видання, слідчі прибули до приміщень секретаріату групи.

Коли фракція ID розпалася у 2024 році, більшість її членів перейшла до новоствореної групи «Патріоти». Сюди також увійшли депутати від французького «Національного об'єднання», австрійської «Партії свободи», угорської «Фідес», іспанської Vox, бельгійського «Фламандського інтересу» та чеської партії ANO 2011.

У своїй заяві «Патріоти» наголосили, що не мають жодного юридичного відношення до ID і не причетні до поточних розслідувань.

Європарламент щороку виділяє кошти політичним групам на адміністративні та оперативні витрати. Прокурори з'ясовують, чи робила група ID сумнівні пожертви регіональним організаціям у кількох країнах ЄС і чи порушувала вона тендерні правила під час укладання контрактів із лояльними компаніями.

У 2025 році фінансовий департамент уже зобов'язав групу «Патріоти» повернути майже 277 тисяч євро, які вона некоректно використала у другій половині 2024 року через подібні порушення у тендерних процедурах.