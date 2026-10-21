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Bloomberg: Іран вимагає від США зняти морську блокаду Ормузької протоки для відновлення переговорів

Тегеран заявляє про готовність повернутися до переговорів за певних умов.

Bloomberg: Іран вимагає від США зняти морську блокаду Ормузької протоки для відновлення переговорів
Міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Іран закликає США скасувати морську блокаду та підтвердити готовність до дипломатичного врегулювання війни. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, пише Bloomberg.

"Іран готовий дати дипломатії ще один шанс, якщо ми побачимо вагомі докази щирого бажання США досягти справедливого й гідного рішення для остаточного завершення цього конфлікту", заявив Арагчі.

Раніше в інтерв’ю іракським медіа він закликав США повернутися до меморандуму про взаєморозуміння, підписаного в червні, який невдовзі перестав діяти. За його умовами Іран мав відкрити Ормузьку протоку, а США зняти морську блокаду, розморозити іранські нафтові кошти та скасувати санкції.

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"Якщо вони дотримаються цих умов, то мають знати, що протока буде повністю відкрита, а після цього ми проведемо наступні раунди переговорів, доки не буде досягнуто остаточної угоди", – заявив Арагчі.

За даними Bloomberg, Вашингтон наразі не демонструє готовності повернутися до червневого меморандуму. Після його зриву США посилили економічний тиск на Тегеран і зосередилися на іранській ядерній програмі, що збільшило розбіжності між сторонами.

У середу ціна нафти Brent перевищила $110 за барель на тлі атак на судна та перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп останніми тижнями неодноразово погрожував новими ударами по Ірану. Він припускав, що бомбардування можуть відновитися після проміжних виборів у США, запланованих на 3 листопада.

На цьому тлі іранське керівництво побоюється, що без конкретних гарантій деескалації Вашингтон може повернутися до переговорів, маючи намір згодом відновити військові удари.

"Сьогодні ми не довіряємо Сполученим Штатам і вважаємо, що якщо ми будемо вести переговори, вони знову нападуть на нас", – заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан під час зустрічі з начальником штабу армії Пакистану Асімом Муніром у Тегерані у вівторок.

У середу Пезешкіан також заявив, що Іран і США можуть "сісти разом і поговорити", якщо Вашингтон "визнає права іранського народу та припинить залякування й агресію".

Арагчі у своїй статті зазначив, що наразі не бачить підстав очікувати прогресу в переговорах, оскільки Білий дім не демонструє готовності до порозуміння та продовжує погрожувати застосуванням сили.

Погрози Трампа відновити авіаудари по Ірану спонукали іранських посадовців заявити про готовність завдати ударів у відповідь по інфраструктурі країн Перської затоки, якщо Іран знову атакують.

"Якщо вони швидко не змінять свою поведінку, ми незабаром доведемо справу до кінця", – заявив Трамп минулого тижня, підтримуючи прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу напередодні майбутніх виборів в Ізраїлі.

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