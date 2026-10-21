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"Що за чортівня, Стів?", – у Конгресі розкритикували спецпосланця Віткоффа, який назвав Путіна "гуманістом"

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон назвав заяву спецпосланця Трампа "черговою ганьбою".

"Що за чортівня, Стів?", – у Конгресі розкритикували спецпосланця Віткоффа, який назвав Путіна "гуманістом"
Фото: EPA/UPG

Республіканці у Конгресі США розкритикували спецпосланця президента США Дональда Трампа – Стіва Віткоффа, який назвав президента РФ Владіміра Путіна "гуманістом" через звільнення громадянина США Стівена Габбарда з російського полону.

Про це пише The Hill.

"Ви так багато говорите про мого президента, президента Трампа, як гуманіста. Ви також гуманіст, пане, і я віддаю вам шану за це", – сказав Віткофф Путіну в Санкт-Петербурзі.

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Після сказаного низка республіканців у Конгресі розкритикували Віткоффа.

Сенатор-республіканець Том Тілліс відреагував на слова спецпосланця в соцмережі X: "Що за чортівня, Стів?".

"Подивіться визначення слова “гуманіст”. Це ганебна й обурлива заява. Вам варто повернутися в Україну й запитати родини дітей, яких Путін викрав і вбив, чи погоджуються вони з тим, що ваш друг Путін – “гуманіст”", – додав Тілліс.

Сенатор-республіканець Джон Корнін також заперечив слова Віткоффа: "Ні. Путін – безжальний убивця", — написав він у X.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон назвав заяву спецпосланця "черговою ганьбою".

Віткофф перебував у Санкт-Петербурзі для обговорення російсько-української війни. За день до цього він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Осло, де обговорили пропозиції з встановлення миру, гарантії безпеки для України і повоєнне відновлення. За словами Зеленського, Штати згодні, що безпекові гарантії мають бути сильними. Є різні варіанти, серед них – аналог 5 Статті НАТО. 

Як повідомляє Associated Press, у середу Путін погодився "в принципі" відновити тристоронні переговори за участю США та України. Їх планують поновити після 10 листопада.

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