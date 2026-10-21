Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
ГоловнаСуспільствоВійна

У Слов’янську внаслідок атаки РФ постраждали щонайменше восьмеро людей, серед них діти

Російські війська вдарили по центру міста.

У Слов’янську внаслідок атаки РФ постраждали щонайменше восьмеро людей, серед них діти
Наслідки російського обстрілу у Слов'янську
Фото: Слов'янська МВА

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського удару ввечері 21 жовтня постраждали люди.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Близько 17:00 21 жовтня ворог вчергове вдарив по центру нашого міста. Влучання прийшлися поблизу багатоповерхових будинків", – зазначив Лях.

За оновленою інформацією очільника ОВА Вадима Філашкіна, щонайменше 8 людей поранені внаслідок російських ударів по Слов’янську. Серед постраждалих – двоє дітей, хлопчики 7 і 13 років.

Протягом дня ворог атакував місто керованими авіабомбами та FPV-дроном. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, готель, крамницю і 3 автомобілі, ще 5 автівок знищені.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies