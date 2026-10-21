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У Слов’янську Донецької області внаслідок російського удару ввечері 21 жовтня постраждали люди.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Близько 17:00 21 жовтня ворог вчергове вдарив по центру нашого міста. Влучання прийшлися поблизу багатоповерхових будинків", – зазначив Лях.

За оновленою інформацією очільника ОВА Вадима Філашкіна, щонайменше 8 людей поранені внаслідок російських ударів по Слов’янську. Серед постраждалих – двоє дітей, хлопчики 7 і 13 років.

Протягом дня ворог атакував місто керованими авіабомбами та FPV-дроном. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, готель, крамницю і 3 автомобілі, ще 5 автівок знищені.