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Армія РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Житомирщині

Ворог вдарив по критичній інфраструктурі Коростишівської громади.

Армія РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Житомирщині
Фото: ДСНС

Російські військові атакували об’єкт критичної інфраструктури у Коростишівській громаді Житомирської області. 

Про це повідомив в.о міського голови Коростишева Юрій Денисовець.

"Коростишівська громада знову під ударом ворога", – йдеться у повідомленні.

За словами Денисовця, під час чергової атаки ціллю став об’єкт критичної інфраструктури громади. Постраждалих немає.

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