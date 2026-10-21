Російські військові атакували об’єкт критичної інфраструктури у Коростишівській громаді Житомирської області.
Про це повідомив в.о міського голови Коростишева Юрій Денисовець.
"Коростишівська громада знову під ударом ворога", – йдеться у повідомленні.
За словами Денисовця, під час чергової атаки ціллю став об’єкт критичної інфраструктури громади. Постраждалих немає.
- Уночі 21 жовтня у Коростенській громаді Житомирської області росіяни атакували приватне підприємство. Там виникла пожежа.
- Російські війська 19-20 жовтня завдали серії ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Пошкоджень зазнали будівельний супермаркет у Житомирській громаді, залізничний вокзал в Овруцькій громаді та колії в Олевській громаді. Під час атак росіяни цілили в енергетичну та залізничну інфраструктуру.