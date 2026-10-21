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Російські військові атакували об’єкт критичної інфраструктури у Коростишівській громаді Житомирської області.

Про це повідомив в.о міського голови Коростишева Юрій Денисовець.

"Коростишівська громада знову під ударом ворога", – йдеться у повідомленні.

За словами Денисовця, під час чергової атаки ціллю став об’єкт критичної інфраструктури громади. Постраждалих немає.

Уночі 21 жовтня у Коростенській громаді Житомирської області росіяни атакували приватне підприємство. Там виникла пожежа.