Ворог понад 50 разів бив по Дніпропетровщині: є руйнування інфраструктури

Окупанти атакували дронами, ракетами та з артилерії чотири райони області.

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Упродовж дня 21 жовтня російська армія понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області.

Про це пише очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 50 разів ворог атакував чотири райони області. Бив безпілотниками, артилерією та ракетами", – ідеться у повідомленні.

У Дніпрі через атаки окупантів понівечена інфраструктура. У Павлограді пошкоджена будівля, що не експлуатується.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватний будинок, підприємство, інфраструктура, автівка.

На Криворіжжі цілили по Зеленодольській громаді. Пошкоджена приватна оселя.