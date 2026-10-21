Російський суд засудив шістьох кримських татар у справі «Хізб ут-Тахрір»

Їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі від 15 до 19 років у колоніях суворого режиму.

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Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив обвинувальні вироки шістьом кримським татарам — фігурантам п’ятої Бахчисарайської групи у справі «Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомило Представництво Президента України в АР Крим з посиланням на голову Меджлісу Рефата Чубарова.

Суд призначив чоловікам покарання у вигляді позбавлення волі на строки від 15 до 19 років у колоніях суворого режиму.

Згідно з рішенням суду, Руслан Асанов отримав 19 років позбавлення волі, Ремзі Німетулаєв — 18 років, а Сейдамет Мустафаєв, Аметхан Умеров, Абдулмеджит Сейтумеров та Ельдар Якубов — по 15 років ув'язнення.

Російські силовики затримали чоловіків у серпні 2023 року після обшуків у Бахчисараї та Бахчисарайському районі. Обвинувачені відкинули закиди щодо терористичної діяльності та наголосили на політичному підґрунті переслідувань за релігійними й національними ознаками.

Під час процесу адвокати неодноразово вказували на залучення засекречених свідків і сумнівні експертизи.