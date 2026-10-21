На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
ГоловнаСуспільствоПодії
Спецтема
Defense Tech

Lobby X проведе ярмарок вакансій «Сектор Змін»

Подія відбудеться 8 листопада 2026 року в Києві

Lobby X проведе ярмарок вакансій «Сектор Змін»
Фото: Lobby X

Рекрутингова платформа Lobby X проведе ярмарок імпакт-вакансій «Сектор Змін», який збере в одному місці роботодавців з державного сектору, громадських організацій, незалежних медіа та міжнародних проєктів. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

На «Секторі Змін» свої вакансії представлять понад 50 організацій, з якими учасники ярмарку зможуть познайомитися напряму. Також учасники матимуть змогу дізнатися про актуальні вакансії в комунікаціях, аналітиці, фінансах, SMM, HR, юриспруденції, грант-менеджменті, IT, менеджменті та проєктній роботі. Крім цього учасники зможуть взяти участь у панельній дискусії з представниками сектору змін та поставити запитання представникам організацій наживо і залишити резюме.

Організатори ярмарку очікують понад 1000 учасників — фахівців, які шукають роботу; ветеранів і ветеранок; людей, які планують змінити сферу діяльності; молодих фахівців і студентів, які роблять перші кроки в кар'єрі; усіх, хто цікавиться роботою в державному секторі, ГО, медіа чи міжнародних організаціях — навіть якщо зараз активно не шукає нову роботу.

Реклама

Для участі потрібно зареєструватися на сайті, зробити донат від 333 грн на фонд «Повернись живим» і пройти безпекову перевірку. Точну адресу повідомлять напередодні зареєстрованим учасникам, які пройшли безпекову перевірку.

Перед заходом організатори радять ознайомитися з переліком організацій та оновити резюме — достатньо електронного варіанту, роздруковувати не потрібно.

Програма ярмарку:

  • 09:01 — старт реєстрації (працює протягом усього дня);
  • 09:30 — старт роботи ярмарку вакансій;
  • 10:00 — старт пітчингів роботодавців;
  • 13:00–14:00 — панельна дискусія з представниками сектору змін;
  • 19:00 — завершення заходу.

Подія відбудеться в захищеному приміщенні з підземним укриттям, а на локації постійно чергуватимуть пожежники та медики, а також працюватиме професійна команда безпеки, зазначають у Lobby X.

Lobby X — українська рекрутингова платформа, яка знаходить працівників прогресивному бізнесу, командам реформаторів, дієвим НГО, незалежним медіа та рекрутує до лав Сил оборони України.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies