Lobby X проведе ярмарок вакансій «Сектор Змін»

Рекрутингова платформа Lobby X проведе ярмарок імпакт-вакансій «Сектор Змін», який збере в одному місці роботодавців з державного сектору, громадських організацій, незалежних медіа та міжнародних проєктів. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

На «Секторі Змін» свої вакансії представлять понад 50 організацій, з якими учасники ярмарку зможуть познайомитися напряму. Також учасники матимуть змогу дізнатися про актуальні вакансії в комунікаціях, аналітиці, фінансах, SMM, HR, юриспруденції, грант-менеджменті, IT, менеджменті та проєктній роботі. Крім цього учасники зможуть взяти участь у панельній дискусії з представниками сектору змін та поставити запитання представникам організацій наживо і залишити резюме.

Організатори ярмарку очікують понад 1000 учасників — фахівців, які шукають роботу; ветеранів і ветеранок; людей, які планують змінити сферу діяльності; молодих фахівців і студентів, які роблять перші кроки в кар'єрі; усіх, хто цікавиться роботою в державному секторі, ГО, медіа чи міжнародних організаціях — навіть якщо зараз активно не шукає нову роботу.

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Для участі потрібно зареєструватися на сайті, зробити донат від 333 грн на фонд «Повернись живим» і пройти безпекову перевірку. Точну адресу повідомлять напередодні зареєстрованим учасникам, які пройшли безпекову перевірку.

Перед заходом організатори радять ознайомитися з переліком організацій та оновити резюме — достатньо електронного варіанту, роздруковувати не потрібно.

Програма ярмарку:

09:01 — старт реєстрації (працює протягом усього дня);

09:30 — старт роботи ярмарку вакансій;

10:00 — старт пітчингів роботодавців;

13:00–14:00 — панельна дискусія з представниками сектору змін;

19:00 — завершення заходу.

Подія відбудеться в захищеному приміщенні з підземним укриттям, а на локації постійно чергуватимуть пожежники та медики, а також працюватиме професійна команда безпеки, зазначають у Lobby X.

Lobby X — українська рекрутингова платформа, яка знаходить працівників прогресивному бізнесу, командам реформаторів, дієвим НГО, незалежним медіа та рекрутує до лав Сил оборони України.