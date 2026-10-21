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На Тернопільщині унаслідок влучання російського БпЛА троє людей поранені

Ворожий дрон вдарив по Чорткову.

На Тернопільщині унаслідок влучання російського БпЛА троє людей поранені
Фото: ДСНС України

21 жовтня російський безпілотник атакував місто Чортків на Тернопільщині. Відомо про трьох поранених, серед них – діти.

Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Станом на 16:00, ворожий БпЛА завдав удару по м.Чортків. В результаті пошкоджено господарську будівлю приватного домогосподарства – виникла пожежа", – ідеться у повідомленні. 

На локації працюють відповідні служби.

Унаслідок влучання відомо про трьох поранених: дорослий і двоє дітей. 

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