На Тернопільщині унаслідок влучання російського БпЛА троє людей поранені

21 жовтня російський безпілотник атакував місто Чортків на Тернопільщині. Відомо про трьох поранених, серед них – діти.
Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
"Станом на 16:00, ворожий БпЛА завдав удару по м.Чортків. В результаті пошкоджено господарську будівлю приватного домогосподарства – виникла пожежа", – ідеться у повідомленні.
На локації працюють відповідні служби.
Унаслідок влучання відомо про трьох поранених: дорослий і двоє дітей.
- Напередодні у селі Біла на Чортківщині виявили уламки російської "Герані-4". Уламки пошкодили дах будівлі. Також пізніше сили ППО збили у Чортківському районі ворожий дрон.