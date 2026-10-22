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Британський уряд перевіряє свої онлайн-системи на вразливості після глобального попередження про кіберзагрози

Напередодні у мові програмування PHP, на якій базується значна частина вебсайтів у світі, знайшли критичні недоліки в системі кібербезпеки.

Британський уряд перевіряє свої онлайн-системи на вразливості після глобального попередження про кіберзагрози
Фото: EPA/UPG

Уряд Великої Британії встановлює можливі вразливості у своїх онлайн-сервісах, повідомляє BBC.

Напередодні у мові програмування PHP, на якій базується значна частина вебсайтів у світі, знайшли критичні недоліки в системі кібербезпеки.

Уряди різних країн і деякі з найбільших світових компаній, зокрема “Amazon”, працюють над захистом систем, що використовують PHP, перш ніж хакери зможуть скористатися цими вразливостями.

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Недоліки вперше виявив штучний інтелект, після чого уряди закликали всіх користувачів PHP усунути їх.

Amazon повідомила про кілька спроб атак на свої системи, які відбулися ще до завершення ембарго на оприлюднення інформації про виявлені недоліки. У компанії зазначили, що не знають, як зловмисники дізналися про вразливості.

Представник уряду Великої Британії закликав “усі організації – приватні та державні, великі й малі” – дотримуватися рекомендацій щодо захисту своїх систем.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC), а також відповідні органи в ЄС та Австралії, раніше закликали користувачів PHP застосувати необхідні модифікації.

На базі PHP працює величезна кількість платформ, зокрема інтернет-магазини, Вікіпедія та WordPress – система керування контентом, на якій створено багато вебсайтів, наприклад, блогів. Коли ви відвідуєте такий сайт, як Вікіпедія, саме код PHP збирає потрібну вам інформацію та подає її у вигляді, зручному для перегляду в інтернеті.

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