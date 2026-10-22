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СБУ затримала підозрюваного у наведенні ракет на позиції підрозділу, де перебувало понад 100 дронарів

Затриманим виявився мобілізований із Житомирщини.

СБУ затримала підозрюваного у наведенні ракет на позиції підрозділу, де перебувало понад 100 дронарів
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила підозрюваного  у роботі на Росію  у лавах ЗСУ. Ним виявився мобілізований із Житомирщини. Підозрюють, що він навів повітряну атаку росіян на свій підрозділ БпЛА.

Як розповіли у Службі безпеки, завдяки оперативному реагуванню вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських дронарів із зони потенційного ураження і затримати ворожого коригувальника.

Зʼясували, що фігурант «злив» фсб координати Сил оборони після того, як самовільно залишив військову частину і прибув до Київської області.

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На території столичного регіону дезертир відстежував для російської спецслужби розташування логістичних центрів української армії, по яких ворог готував ракетно-авіаційні удари. Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали поблизу одного із критично важливих складів на Київщині.

За матеріалами справи, чоловіка завербували ще до призову у лави ЗСУ. Спочатку агент виконував «тестові» завдання: відстежував розташування об’єктів паливно-енергетичного комплексу на півночі України.

Потім російські спецслужбісти доручили йому мобілізуватися до Сил оборони, щоб шпигувати всередині українських військ. Під час підготовки на курсах операторів БпЛА він збирав для ворога персональні дані командування та особового складу навчального центру.

В обмін на співпрацю росіяни обіцяли своєму поплічнику «евакуацію» до РФ з отриманням російського громадянства.

Під час затримання у «крота» знайшли смартфон із доказами його роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху на об’єкті критичної інфраструктури).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • За матеріалами Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого викрили в січні цього року на коригуванні ворожих ударів по українських військових на Донеччині.
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