Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Три людини загинули, ще троє – поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 862 удари по 48 населених пунктах області.

Про це написав співголова Ради оборони Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 28 авіаударів по Комишувасі, Кушугуму, Запорожцю, Григорівському, Одарівці, Таврійському, Долинці, Лісному, Гуляйпільському, Рівному, Новорозівці, Васинівці, Василівському, Вільнянці, Новосолошиному, Жовтій Кручі, Ясній Поляні, Преображенці.

Реклама

633 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Річне, Тернувате, Різдвянку, Новофедорівку, Васильківське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Копані, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Рівне, Червону Криницю, Новоселівку, Придорожнє, Прреображенку, Новопавлівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Верхю Терсу.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Павлівці, Гуляйпільському та Копанях.

197 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю та Косівцевому.

Надійшло 90 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.