Вчора армія РФ втратила 2 250 солдатів

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 жовтня 2026 року:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 250 солдатів, 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 572 790 осіб.

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