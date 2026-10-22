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Київ під атакою балістики: є постраждалі (оновлено)

У Дніпровському районі пошкоджені житлові будинки.

Київ під атакою балістики: є постраждалі (оновлено)
Фото: BBC

Близько 22:10 год, 21 жовтня, росіяни атакували Київ балістикою. Шестеро людей постраждали.

В місті було чутно потужні вибухи.

Про це повідомили в Повітряних Силах, а також підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

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"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.

У Дніпровському районі столиці внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки, повідомили в КМВА.

На іншій локації у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС. 

Станом на 00:05, кількість постраждалих зросла до шести. 4 поранених госпіталізували. Про це повідомив Кличко.

Стало відомо про влучання на територію об’єкта транспортної інфраструктури у Дарницькому районі.

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