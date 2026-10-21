Укргідрометцентр: 22 жовтня в Україні місцями дощитиме, в західних областях пориви вітру

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В четвер, 22 жовтня, в Україні місцями дощитиме. Температура повітря вдень підніметься до максимальних +20°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook Прогноз погоди на 22 жовтня

Реклама

Синоптики прогнозують невеликі дощі, вдень в західних областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; на сході та південному сході, вночі і на заході країни без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у більшості західних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°; на півдні країни вночі 9-14°, вдень 15-20°.

На Київщині та в Києві місцями невеликі дощі.

Температура повітря по області вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі близько 10° тепла, вдень 15-17°.