Час перебування в чергах на кордоні з Польщею вдвічі зріс за останні місяці

Час перебування у чергах на кордоні з Польщею зріс вдвічі упродовж останніх місяців. Це пов'язано з блокуванням морських портів України та російськими атаками по інфраструктурі.

Про це пише "Економічна правда", посилаючись на заяву заступника міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергія Деркача.

Він зазначив, що до кризової ситуації з експортом, загальний час очікування експортеру на кордоні становив близько 2-3 днів, зараз це 7-9 днів на виїзд та вʼїзд до Польщі. На інших кордонах ситуація дещо краща, але загально вона погіршилась.

Такі черги мають значний вплив на імпорт палива.

Деркач додав, що держава намагається розширювати пункти пропуску та розвивати альтернативну інфраструктуру, йдеться зокрема про розширення євроколії з кордону на регіони країни.