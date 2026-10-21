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Україна отримає 60 млн євро від ЄІБ на модернізацію пунктів пропуску

Кошти спрямують на оновлення пунктів пропуску, облаштування під’їзних доріг, терміналів, зон очікування та укриттів.

Україна отримає 60 млн євро від ЄІБ на модернізацію пунктів пропуску
Фото: Микола Калашник/Телеграм

Україна підписала фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком на 60 млн євро для модернізації пунктів пропуску на західному кордоні. Фінансування передбачене проєктом "Інфраструктура західного кордону України".

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Угоду підписали під час зустрічі з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером.

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Проєкт має збільшити пропускну спроможність кордону України з державами ЄС та Молдовою, скоротити час очікування для пасажирів і вантажного транспорту, а також зменшити логістичні витрати бізнесу.

У межах проєкту планують модернізувати пункти пропуску, облаштувати під’їзні дороги, термінали, зони очікування, сервісну інфраструктуру та укриття. Також передбачене оновлення обладнання і програмного забезпечення для митного контролю.

Під час зустрічі сторони обговорили й інші напрями співпраці. Серед пріоритетів – фінансування Планів стійкості громад, захист об’єктів критичної інфраструктури, підтримка "Укрзалізниці", відновлення доріг і модернізація систем водопостачання та водовідведення.

Україна також працює над залученням додаткового грантового фінансування та технічної допомоги для реалізації цих проєктів.

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