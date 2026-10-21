Україна отримає 60 млн євро від ЄІБ на модернізацію пунктів пропуску

Кошти спрямують на оновлення пунктів пропуску, облаштування під’їзних доріг, терміналів, зон очікування та укриттів.

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Україна підписала фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком на 60 млн євро для модернізації пунктів пропуску на західному кордоні. Фінансування передбачене проєктом "Інфраструктура західного кордону України".

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Угоду підписали під час зустрічі з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером.

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Проєкт має збільшити пропускну спроможність кордону України з державами ЄС та Молдовою, скоротити час очікування для пасажирів і вантажного транспорту, а також зменшити логістичні витрати бізнесу.

У межах проєкту планують модернізувати пункти пропуску, облаштувати під’їзні дороги, термінали, зони очікування, сервісну інфраструктуру та укриття. Також передбачене оновлення обладнання і програмного забезпечення для митного контролю.

Під час зустрічі сторони обговорили й інші напрями співпраці. Серед пріоритетів – фінансування Планів стійкості громад, захист об’єктів критичної інфраструктури, підтримка "Укрзалізниці", відновлення доріг і модернізація систем водопостачання та водовідведення.

Україна також працює над залученням додаткового грантового фінансування та технічної допомоги для реалізації цих проєктів.