Україна отримає 60 млн євро від ЄІБ на модернізацію пунктів пропуску

Україна підписала фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком на 60 млн євро для модернізації пунктів пропуску на західному кордоні. Фінансування передбачене проєктом "Інфраструктура західного кордону України".
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.
Угоду підписали під час зустрічі з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером.
Проєкт має збільшити пропускну спроможність кордону України з державами ЄС та Молдовою, скоротити час очікування для пасажирів і вантажного транспорту, а також зменшити логістичні витрати бізнесу.
У межах проєкту планують модернізувати пункти пропуску, облаштувати під’їзні дороги, термінали, зони очікування, сервісну інфраструктуру та укриття. Також передбачене оновлення обладнання і програмного забезпечення для митного контролю.
Під час зустрічі сторони обговорили й інші напрями співпраці. Серед пріоритетів – фінансування Планів стійкості громад, захист об’єктів критичної інфраструктури, підтримка "Укрзалізниці", відновлення доріг і модернізація систем водопостачання та водовідведення.
Україна також працює над залученням додаткового грантового фінансування та технічної допомоги для реалізації цих проєктів.
- Молдова обговорює з Україною можливість перенесення українських пунктів пропуску на молдовську територію. Це має зменшити ризики для прикордонників і митників через російські атаки на прикордонні райони України.