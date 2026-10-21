«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
ГоловнаЕкономікаБізнес

Ілон Маск хоче об'єднати Tesla i SpaceX в одну компанію

Найбагатша людина світу продовжує оптимізовувати власні бізнеси.

Ілон Маск хоче об'єднати Tesla i SpaceX в одну компанію
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Перший трильйонер в історії людства Ілон Маск заявив, що йому подобається ідея об'єднати два його головні активи - компанії SpaceX і Tesla.

Як пише BBC, Маск підтвердив, що такий сценарій активно опрацьовується: зокрема були створені спеціальні комісії в обох компаніях, які займаються узгодження умов потенційної угоди. Але наразі вони не завершили роботу над усіма деталями.

Також бізнесмен підкреслив, що не може ухвалювати рішення про об'єднання самостійно: за це мають проголосувати власники акцій. 

Ринкова вартість Tesla оцінюється в 1,5 трильйона доларів, а капіталізація SpaceX становить близько 2 трильйонів. Утворення єдиної компанії з цих двох стало б однією з найбільших бізнес-угод в історії.

Заяви Маска одразу ж призвели до зростання вартості акцій обох техногігантів. Попри це, SpaceX залишається збитковою: навіть вигідні контракти на постачання хмарних технологій і високі прибутки від проєкту Starlink не перекривають витрати на космічні проєкти, які цьогоріч вже призвели до втрати понад 1 мільярда доларів.

Останнім часом Ілон Маск активно займається укрупнення своїх раніше роздроблених бізнесів. SpaceX вже встигла цьогоріч поглинути xAI та X - фірми, які займаються штучним інтелектом та соціальною мережею X (колишній Twitter) відповідно. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies