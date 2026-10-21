Перший трильйонер в історії людства Ілон Маск заявив, що йому подобається ідея об'єднати два його головні активи - компанії SpaceX і Tesla.

Як пише BBC, Маск підтвердив, що такий сценарій активно опрацьовується: зокрема були створені спеціальні комісії в обох компаніях, які займаються узгодження умов потенційної угоди. Але наразі вони не завершили роботу над усіма деталями.

Також бізнесмен підкреслив, що не може ухвалювати рішення про об'єднання самостійно: за це мають проголосувати власники акцій.

Ринкова вартість Tesla оцінюється в 1,5 трильйона доларів, а капіталізація SpaceX становить близько 2 трильйонів. Утворення єдиної компанії з цих двох стало б однією з найбільших бізнес-угод в історії.

Заяви Маска одразу ж призвели до зростання вартості акцій обох техногігантів. Попри це, SpaceX залишається збитковою: навіть вигідні контракти на постачання хмарних технологій і високі прибутки від проєкту Starlink не перекривають витрати на космічні проєкти, які цьогоріч вже призвели до втрати понад 1 мільярда доларів.

Останнім часом Ілон Маск активно займається укрупнення своїх раніше роздроблених бізнесів. SpaceX вже встигла цьогоріч поглинути xAI та X - фірми, які займаються штучним інтелектом та соціальною мережею X (колишній Twitter) відповідно.