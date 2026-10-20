Українські аграрії намолотили вже понад 68% зернових площ

Зібрано понад 39 млн тонн зернових та майже 16 млн тонн олійних продуктів.

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Українські аграрії намолотили 39,10 млн тонн зернових та зернобобових з 7,90 млн га, що складає 68,1% площ, засіяних цими культурами.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

Валовий збір олійних культур – соняшнику, сої та ріпаку – сягнув майже 16 млн тонн.

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Аграрії повністю зібрали пшеницю, ячмінь, горох і ріпак.

Найбільші площі зернових і зернобобових культур обмолочено в Одеській – 1 225,6 тис. га, Дніпропетровській – 725,19 тис. га та Миколаївській областях – 695,4 тис. га.

За врожайністю зернових лідирують господарства Хмельницької області – 70,7 ц/га. Високі показники також мають Сумська (68,2 ц/га), Вінницька (62,6 ц/га) та Івано-Франківська (59 ц/га) області.

Також триває збирання пізніх культур.

Соняшник – обмолочено 4 122,7 тис. га, або 79% прогнозованої площі.

Кукурудза – обмолочено 911,8 тис. га, або 20% прогнозованої площі.

Соя – обмолочено 1 382,5 тис. га, або 86% прогнозованої площі.

Цукрові буряки – викопано 58,2 тис. га, або 34% прогнозованої площі. .

Просо – обмолочено 38,3 тис. га, або 94% прогнозованої площі.

Гречка – обмолочено 45,9 тис. га, або 95% прогнозованої площі.