Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаЕкономікаДержава

Українські аграрії намолотили вже понад 68% зернових площ

Зібрано понад 39 млн тонн зернових та майже 16 млн тонн олійних продуктів.

Українські аграрії намолотили вже понад 68% зернових площ
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Corteva Agriscience

Українські аграрії намолотили 39,10 млн тонн зернових та зернобобових з 7,90 млн га, що складає 68,1% площ, засіяних цими культурами.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

Валовий збір олійних культур – соняшнику, сої та ріпаку – сягнув майже 16 млн тонн.

Реклама

Аграрії повністю зібрали пшеницю, ячмінь, горох і ріпак.

Найбільші площі зернових і зернобобових культур обмолочено в Одеській – 1 225,6 тис. га, Дніпропетровській – 725,19 тис. га та Миколаївській областях – 695,4 тис. га.

За врожайністю зернових лідирують господарства Хмельницької області – 70,7 ц/га. Високі показники також мають Сумська (68,2 ц/га), Вінницька (62,6 ц/га) та Івано-Франківська (59 ц/га) області.

Також триває збирання пізніх культур.  

Соняшник – обмолочено 4 122,7 тис. га, або 79% прогнозованої площі. 

Кукурудза – обмолочено 911,8 тис. га, або 20% прогнозованої площі. 

Соя – обмолочено 1 382,5 тис. га, або 86% прогнозованої площі. 

Цукрові буряки – викопано 58,2 тис. га, або 34% прогнозованої площі. .

Просо – обмолочено 38,3 тис. га, або 94% прогнозованої площі.

Гречка – обмолочено 45,9 тис. га, або 95% прогнозованої площі. 

  • Мінагрополітики: Україна могла би експортувати 60 млн тонн зернових і олійних культур. Але через війну можна буде використати близько половини свого експортного потенціалу.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies