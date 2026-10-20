Кабмін не вводив надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні

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Уряд не вводив надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні, ні в жодній іншій сфері.

Про це повідомили в Пресслужбі Кабміну.

Там зазначили, що повідомлення про це, які поширюють анонімні телеграм-канали, не відповідають дійсності.

Уряд призначив керівників робіт із ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Тепер за ліквідацію наслідків у енергетиці, тепло- і водопостачанні та зв'язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхню спільну роботу координуватиме спільний штаб.

"Це організаційне рішення: воно визначає, хто відповідає за відновлення і як узгоджуються дії. Жодних нових обмежень для людей воно не запроваджує", - йдеться в заяві.