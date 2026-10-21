ПриватБанк приєднується до державної програми підтримки розподіленої генерації та відновлення бізнесу

20 жовтня ПриватБанк ухвалив рішення про приєднання до державної програми "Фінансова державна підтримка проєктів у сфері розподіленої генерації", розробленої Національною установою розвитку на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 594.

Основна мета програми — здешевити вартість кредитування для середнього та великого бізнесу через часткову компенсацію процентної ставки державою у розмірі 5,5 процентних пунктів річних від базової ставки банку.

«Останні місяці ворог посилив атаки на об'єкти паливно-енергетичного комплексу, ритейлу, транспорту, логістики. Ці сектори критично важливі для функціонування економіки, й ситуація вимагає швидких масштабних рішень для захисту, відновлення та розвитку таких підприємств. Тому ми долучаємося до реалізації державної програми, щоб надати великому та середньому бізнесу необхідний фінансовий ресурс для відновлення, посилення енергостійкості та продовження роботи. Ми вже готові розглядати звернення від потенційних учасників, які прагнуть реалізовувати такі проєкти», — наголосив Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу.

Програма розрахована саме на середній та великий корпоративний бізнес. В її рамках можуть бути профінансовані наступні проєкти:

розбудова розподіленої генерації електроенергії підприємства;

підвищення стійкості об'єктів паливної інфраструктури;

будівництво та відновлення знищених або пошкоджених об'єктів розподіленої генерації, паливної та складської логістичної інфраструктури, а також основних засобів переробної промисловості;

інвестиційні проєкти у галузі переробної промисловості;

оборотний капітал підприємств оптової та роздрібної торгівлі виключно для відновлення й поповнення товарних запасів, втрачених або пошкоджених через військові дії.

Оформлення кредитів за програмою підтримки проєктів у сфері розподіленої генерації передбачає зручні та вигідні умови для бізнесу. Суми фінансування становлять від 100 млн до 1 млрд грн, а для компаній, які працюють у регіонах активних чи можливих бойових дій, мінімальний поріг знижено до 30 млн грн.

Завдяки державній підтримці підприємці сплачуватимуть вигіднішу процентну ставку — держава компенсує 5,5% річних від базової ставки банку. Також умовами передбачені мінімальна комісія (до 1%), можливість отримати відстрочку платежів на термін до року та стандартні вимоги до забезпечення.Звернутися за кредитом можна до 15 травня 2027 року, і ПриватБанк готовий розглядати заявки від потенційних учасників програми.