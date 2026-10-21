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У Вінниці затримали двох військових, яких підозрюють у подвійному вбивстві жінок

Тіла жінок виявили з численними ножовими пораненнями.

У Вінниці затримали двох військових, яких підозрюють у подвійному вбивстві жінок
Фото: Відділ комунікації поліції Вінниці

У Вінниці правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві двох жінок.

Про це повідомили у Відділі комунікації Вінницької області.

Вбивства сталися 20 жовтня в одній з квартир у середмісті Вінниці. Там виявили тіла 46-річної власниці помешкання та її 47-річної знайомої із ножовими пораненнями в області шиї та тулуба. 

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За даними слідства, потерпілі відпочивали в компанії двох військовослужбовців 30 і 38 років, один з яких самовільно залишив військову частину, й разом вживали алкоголь. У ході раптово виниклого конфлікту жертвам завдали смертельних тілесних ушкоджень, потім зловмисники втекли.

Фото: Відділ комунікації поліції Вінниці

Особи підозрюваних встановили менш ніж за годину, їх затримали у різних районах міста.

Фото: Відділ комунікації поліції Вінниці

Тривають слідчі дії та встановлюються усі деталі злочину. У разі доведення їхньої вини в суді чоловікам може загрожувати покарання аж до довічного позбавлення волі.

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