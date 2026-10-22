На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни від ночі атакують Харків дронами (доповнено)

Є ушкодження у трьох районах міста. 

​Росіяни від ночі атакують Харків дронами (доповнено)
наслідки атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

У ніч на 22 жовтня та зранку росіяни атакували Харків безпілотниками. Є ушкодження у трьох районах міста. За оновленими даними, у Основʼянському одна людина звернулася по допомогу. 

Про це написав міський голова Ігор Терехов. Начальник ОВА Олег Синєгубов написав, що уночі в Слобідському районі спалахнула господарча споруда. Також пошкоджено приватні будинки.

Наслідки російської атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки у Харкові

Реклама

В Основʼянському районі пошкоджено магазин, 4 автомобіля та скління вікон багатоповерхового житлового будинку.

Ворожий удар БпЛА зафіксовано в Холодногірському районі. Влучання було на територію стоянки вантажних автомобілів. Спалахнули 4 вантажних авто, причіп та легковий автомобіль.

За уточненою інформацією, ворожий дрон поцілив в 9-й поверх 12-типоверхової офісної будівлі в Основ'янському районі.

Інформація про постраждалих не надходила.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies