​Росіяни від ночі атакують Харків дронами (доповнено)

Є ушкодження у трьох районах міста.

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У ніч на 22 жовтня та зранку росіяни атакували Харків безпілотниками. Є ушкодження у трьох районах міста. За оновленими даними, у Основʼянському одна людина звернулася по допомогу.

Про це написав міський голова Ігор Терехов. Начальник ОВА Олег Синєгубов написав, що уночі в Слобідському районі спалахнула господарча споруда. Також пошкоджено приватні будинки.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки у Харкові

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В Основʼянському районі пошкоджено магазин, 4 автомобіля та скління вікон багатоповерхового житлового будинку.

Ворожий удар БпЛА зафіксовано в Холодногірському районі. Влучання було на територію стоянки вантажних автомобілів. Спалахнули 4 вантажних авто, причіп та легковий автомобіль.

За уточненою інформацією, ворожий дрон поцілив в 9-й поверх 12-типоверхової офісної будівлі в Основ'янському районі.

Інформація про постраждалих не надходила.