​Росіяни від ночі атакують Харків дронами (доповнено)

У ніч на 22 жовтня та зранку росіяни атакували Харків безпілотниками. Є ушкодження у трьох районах міста. За оновленими даними, у Основʼянському одна людина звернулася по допомогу.
Про це написав міський голова Ігор Терехов. Начальник ОВА Олег Синєгубов написав, що уночі в Слобідському районі спалахнула господарча споруда. Також пошкоджено приватні будинки.
В Основʼянському районі пошкоджено магазин, 4 автомобіля та скління вікон багатоповерхового житлового будинку.
Ворожий удар БпЛА зафіксовано в Холодногірському районі. Влучання було на територію стоянки вантажних автомобілів. Спалахнули 4 вантажних авто, причіп та легковий автомобіль.
За уточненою інформацією, ворожий дрон поцілив в 9-й поверх 12-типоверхової офісної будівлі в Основ'янському районі.
Інформація про постраждалих не надходила.