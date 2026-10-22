Atlantic: Трамп хоче підписання мирної угоди між Росією та Україною на саміті G20 у Маямі

Видання The Atlantic стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив за мету домогтися підписання мирної угоди між Росією та Україною під час саміту країн "Великої двадцятки", який у грудні прийматиме Маямі.
Зустріч лідерів 20 найбільших економік світу стане третьою у низці подій, які визначатимуть долю України в найближчий час – після проміжних виборів до Конгресу США та ймовірного саміту Росії, Китаю та Сполучених Штатів, проведення якого ініціював російський диктатор Путін.
За словами осіб з оточення Трампа, президент "уявляє, як він стоїть між Зеленським та Путіним під час оголошення про угоду". Для реалізації цього бачення республіканець нібито готовий продовжити тиск на Київ з вимогою погодитися на кремлівські умови щодо завершення війни.
США офіційно запросили Путіна на саміт G20 у Маямі, участь в якому стала б першою для російського правителя з часу початку повномасштабної війни. Однак свій приїзд до США воєнний злочинець ще не підтвердив. Натомість Президент Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним на полях засідань "Великої двадцятки".