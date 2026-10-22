На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
ГоловнаСуспільствоВійна

Atlantic: Трамп хоче підписання мирної угоди між Росією та Україною на саміті G20 у Маямі

Для цього президент США нібито готовий і надалі тиснути на Україну.

Atlantic: Трамп хоче підписання мирної угоди між Росією та Україною на саміті G20 у Маямі
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання The Atlantic стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив за мету домогтися підписання мирної угоди між Росією та Україною під час саміту країн "Великої двадцятки", який у грудні прийматиме Маямі.

Зустріч лідерів 20 найбільших економік світу стане третьою у низці подій, які визначатимуть долю України в найближчий час – після проміжних виборів до Конгресу США та ймовірного саміту Росії, Китаю та Сполучених Штатів, проведення якого ініціював російський диктатор Путін.

За словами осіб з оточення Трампа, президент "уявляє, як він стоїть між Зеленським та Путіним під час оголошення про угоду". Для реалізації цього бачення республіканець нібито готовий продовжити тиск на Київ з вимогою погодитися на кремлівські умови щодо завершення війни.

США офіційно запросили Путіна на саміт G20 у Маямі, участь в якому стала б першою для російського правителя з часу початку повномасштабної війни. Однак свій приїзд до США воєнний злочинець ще не підтвердив. Натомість Президент Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним на полях засідань "Великої двадцятки".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies