На Херсонщині планують встановити 227 мобільних укриттів на шкільних маршрутах

У межах пілотної ініціативи на Херсонщині заплановано встановлення 227 мобільних укриттів на шкільних маршрутах.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Такі укриття забезпечуватимуть захист від російських атак для майже 1450 дітей на маршрутах до 10 закладів освіти у дев’яти громадах області.
Вже законтрактовано встановлення 110 укриттів. Перші десять мобільних захисних споруд облаштували у Херсонському районі.
Міністерство розвитку громад та територій разом з Офісом Президента запустили ініціативу з облаштування мобільних укриттів уздовж шкільних маршрутів.
Пілотними стали 6 прифронтових областей: Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Харківська та Чернігівська.
Загалом уздовж шкільних маршрутів потрібно встановити 840 укриттів. На це необхідно близько 1,4 млрд грн. Громади регіонів-донорів уже забезпечили понад 800 млн грн співфінансування.
- Укрзалізниця встановила в Києві та області 33 мобільні укриття. Планується встановлення ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 - в інших регіонах.