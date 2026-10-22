На Херсонщині планують встановити 227 мобільних укриттів на шкільних маршрутах

Вони забезпечуватимуть захист для майже 1450 дітей в громадах області.

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У межах пілотної ініціативи на Херсонщині заплановано встановлення 227 мобільних укриттів на шкільних маршрутах.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Такі укриття забезпечуватимуть захист від російських атак для майже 1450 дітей на маршрутах до 10 закладів освіти у дев’яти громадах області.

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Вже законтрактовано встановлення 110 укриттів. Перші десять мобільних захисних споруд облаштували у Херсонському районі.

Міністерство розвитку громад та територій разом з Офісом Президента запустили ініціативу з облаштування мобільних укриттів уздовж шкільних маршрутів.

Пілотними стали 6 прифронтових областей: Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Харківська та Чернігівська.

Загалом уздовж шкільних маршрутів потрібно встановити 840 укриттів. На це необхідно близько 1,4 млрд грн. Громади регіонів-донорів уже забезпечили понад 800 млн грн співфінансування.