На Південному мосту пошкоджено інфраструктуру метро: поїзди курсують зі змінами

Станція «Славутич» закрита. Поїзди курсують від «Сирця» до «Видубичів» і від «Осокорків» до кінцевої.

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Внаслідок нічної російської балістичної атаки пошкоджено інфраструктуру метрополітену на Південному мосту. В зв'язку з цим змінено рух «зеленою» гілкою. Крім того, рух транспорту тимчасово перекритий у напрямку з правого на лівий берег, повідомила КМДА.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що поїзди наразі курсують між станціями «Сирець» – «Видубичі» та «Осокорки» – «Червоний Хутір». Відповідно, станція «Славутич» не працює.

КМДА повідомила, що рух на «зеленій» гілці поки що забезпечуватиме рухомий склад, що залишився на ніч у тунелях.

«Інтервали між поїздами можуть будуть збільшені», – повідомили в адміністрації.

Роботу автобусних маршрутів № №22, 91 посилять. На автобусному маршруті № 22 загальну кількість рухомого складу збільшать із 10 до 12 автобусів. Із них 5 автобусів курсуватимуть за скороченим маршрутом – від вулиці Тростянецької до станції метро «Либідська». Це має зменшити навантаження на цій ділянці маршруту.

На автобусному маршруті № 91 кількість автобусів збільшать із 3 до 5.