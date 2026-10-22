На Вінничині є ушкодження промисловості та енергетики через обстріли

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У ніч на 22 жовтня армія РФ атакувала Вінницьку область. Через обстріли є ушкодження промисловості та енергетики.

Про це написала начальниця ОВА Наталя Заболотна.

За її словам, у області є пошкодження промислових обʼєктів, енергетичної інфраструктури та приватних домоволодінь внаслідок чергової масованої атаки ворога.

Постраждалих немає.

Рятувальні служби та енергетики працюють над відновленням обʼєктів та енергопостачання.