На Вінничині є ушкодження промисловості та енергетики через обстріли

У ніч на 22 жовтня армія РФ атакувала Вінницьку область. Через обстріли є ушкодження промисловості та енергетики.
Про це написала начальниця ОВА Наталя Заболотна.
За її словам, у області є пошкодження промислових обʼєктів, енергетичної інфраструктури та приватних домоволодінь внаслідок чергової масованої атаки ворога.
Постраждалих немає.
Рятувальні служби та енергетики працюють над відновленням обʼєктів та енергопостачання.
- Нещодавно через удар російського дрона горів об’єкт критичної інфраструктури.