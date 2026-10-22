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На Вінничині є ушкодження промисловості та енергетики через обстріли

Також постраждали приватні будинки. 

На Вінничині є ушкодження промисловості та енергетики через обстріли
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Facebook

У ніч на 22 жовтня армія РФ атакувала Вінницьку область. Через обстріли є ушкодження промисловості та енергетики.

Про це написала начальниця ОВА Наталя Заболотна. 

За її словам, у області є пошкодження промислових обʼєктів, енергетичної інфраструктури та приватних домоволодінь внаслідок чергової масованої атаки ворога.

Постраждалих немає.

Рятувальні служби та енергетики працюють над відновленням обʼєктів та енергопостачання.

  • Нещодавно через удар російського дрона горів об’єкт критичної інфраструктури. 
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