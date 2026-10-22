Росія вночі завдала комбінованого удару дронами і ракетами. Основним напрямком удару був Київ

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У ніч на 22 жовтня, починаючи з 18:00, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет «Іскандер-М»/С-400/«Циркон»/«Онікс» та 210 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема 110 реактивних), «Гербера», «Італмас» й дронів-імітаторів. Ракети ворог запустив з Курська, Брянська і Ростовської області. Дрони – із напрямків Міллерова, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова і окупованих Донецька і Криму.

Основний напрямок удару – Київ. Про це повідомили Повітряні сили.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дрони інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!» – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.