На Покровському напрямку фронту упродовж доби росіяни здійснили 21 штурм

Всього на фронті пройшло 187 зіткнень.

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Розпочалася 1702-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. На Покровському напрямку фронту пройшов 21 бій.

Як повідомили у Генштабі, вчора противник завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10414 дронів-камікадзе та здійснили 2604 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 67 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Олексіївка, Кучерівка, Рогізне, Мала Корчаківка, Бачівськ, Могриця, Писарівка, Волфине, Храпівщина, Суходіл, Вовківка, Лужки, Гірки, Уланове, Фотовиж, Новокостянтинівка, Зарічне, Баранівка, Корчаківка, Шалигине, Ободи Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Писарівка, Кияниця, Пустогород, Новокостянтинівка.

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За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони скупчення живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, здійснив 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та в бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти провели дев’ять штурмових дій, зокрема у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та в бік населених пунктів Глущенкове, Дерилове й Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки у районі Озерного та в бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано сім атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новопавлівки.

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Двадцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Добропілля, Білицьке, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Світле, Красноподілля, Сергіївка й Муравка.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався атакувати в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти проводили одну штурмову дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.