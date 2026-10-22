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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула. Постраждали 15 осіб, серед них – троє дітей.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У с. Лиманівка Лозівської громади загинула 42-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик, ще 8 людей, зокрема 10-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес.

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У м. Дергачі поранено 46-річну жінку, а у сел. Високий зазнали поранень 35-річна жінка і 5-річна дівчинка. У с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 47-річного чоловіка, у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 40-річний чоловік, а у м. Ізюм поранено 53-річну жінку.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Ворог атакував БпЛА Основ’янський, Шевченківський і Слобідський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети;

4 БпЛА типу «Молнія»;

5 fpv-дронів;

120 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

У Харкові пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, магазин, 4 автомобілі, електромережі.

В Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у сел. Золочів і 2 приватні будинки в с. Високе.

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки в с. Мирне та сел. Шевченкове.

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У Ізюмському районі пошкоджено АЗС в м. Барвінкове, 3 приватні будинки і автомобіль у м. Ізюм.

В Харківському районі пошкоджено автомобіль сел. Слатине і багатоквартирний будинок у с. Лісне.

В Лозівському районі пошкоджено 4 приватні будинки у с. Лиманівка.

Фото: Харківська ОВА наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 148 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 65 805 людей.