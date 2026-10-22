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Одна людина загинула і ще 15 постраждали через обстріли Харківщини

Серед постраждалих є троє дітей. 

Одна людина загинула і ще 15 постраждали через обстріли Харківщини
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула. Постраждали 15 осіб, серед них – троє дітей.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У с. Лиманівка Лозівської громади загинула 42-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик, ще 8 людей, зокрема 10-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес. 

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У м. Дергачі поранено 46-річну жінку, а у сел. Високий зазнали поранень 35-річна жінка і 5-річна дівчинка. У с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 47-річного чоловіка, у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 40-річний чоловік, а у м. Ізюм поранено 53-річну жінку.

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Ворог атакував БпЛА Основ’янський, Шевченківський і Слобідський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 ракети;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 fpv-дронів;
  • 120 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

У Харкові пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, магазин, 4 автомобілі, електромережі. 

В Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у сел. Золочів і 2 приватні будинки в с. Високе.  

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки в с. Мирне та сел. Шевченкове. 

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У Ізюмському районі пошкоджено АЗС в м. Барвінкове, 3 приватні будинки і автомобіль у м. Ізюм. 

В Харківському районі пошкоджено автомобіль сел. Слатине і багатоквартирний будинок у с. Лісне. 

В Лозівському районі пошкоджено 4 приватні будинки у с. Лиманівка.  

наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 148 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 65 805 людей.

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