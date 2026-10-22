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«Хартія» провела підземну контрнаступальну операцію на Куп'янському напрямку

Угруповання під командуванням «Хартії» складалося зі штурмового полку «Р.У.Г», полку безпілотних систем «Лава», підрозділів ГУР, зокрема легіону «Свобода Росії» та РДК, бригади безпілотних систем «Ахіллес».

«Хартія» провела підземну контрнаступальну операцію на Куп'янському напрямку
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Фото: Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Сили оборони провели підземну контрнаступальну операцію «Велес» на Куп'янському напрямку. Захисники просунулися на понад 15 кілометрів підземними комунікаціями.

Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Завдяки цьому окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська, повідомили в корпусі.

"Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею», – пояснив задум командир корпусу «Хартія» бригадний генерал Ігор Оболєнський.

Через Харківську область проходять газові шляхопроводи, і ворог планував використати їх для проникнення в тил Сил оборони. Але захисники його випередили.

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