ГУР: Росія наприкінці літа почала застосовувати нову ракету «Філін»

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувала інтерактивну 3D-модель, складові та електронну компонентну базу нової крилатої ракети «Філін», яку РФ почала застосовувати наприкінці літа цього року.

Як йдеться у повідомленні ГУР, противник продовжує розширювати номенклатуру засобів ураження для застосування у війні проти України. Нова крилата ракета «Філін» АТ “НПО «Молнія», що входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння», є продовженням тенденції російського ВПК з розробки недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою та наземним пуском.

«Филин» має фюзеляж з композиційного матеріалу (вугле- та стеклопластику) довжиною 3,5 метри та розмах крил 3 метри. Окремі елементи ракети виготовлені з використанням технології 3D-друку. Максимальна швидкість, заявлена противником, - 800 км/год; дальність - до 1 200 км. Ракета може рухатися на наднизьких висотах і до 6 км. Існують версії з бойовою частиною 50 та 100 кг.

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Пуск відбувається з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.

Бортове обладнання ракети виготовляє ТОВ «ПЛАЗ», яке також задіяне у виробництві БпЛА «Гарпия» (модифікація «Герані-2» з серіями К, КБ, КЦ тощо виробництва АТ «ІЕМЗ “Купол»). Блоки «Філіна» та «Гарпії» мають подібну компоновку та маркування. За наведення на ціль відповідає інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна «Комета».

Електронна компонентна база бортового обладнання подібна до інших російських ракет та БпЛА, але у ній збільшили частку частки китайських компонентів (американських — 35, китайських — 22) та уніфікували рішення для різних блоків та плат.

У цій ракеті є російський двигун R500 від ТОВ «Рейнольдс». Аналогічний двигун раніше був ідентифікований у крилатій авіаційній ракеті С-71К «Ковер», С-71М «Монохром» тощо.