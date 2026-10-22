Головне за ніч та ранок четверга, 22 жовтня: “Циркони” на Київ, майже 190 боєзіткнень, атаки дронів на Росії

Нічні повітряні атаки, 187 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, удар по ринку в Лозовій.

Уночі росіяни здійснили кілька хвиль атаки по Києву із застосуванням ракет. Станом на 9 ранку було відомо, що внаслідок балістичних ударів у столиці загинула одна людина, поранені 24. Госпіталізовані 16 людей.

За інформацією моніторингових каналів, були запущені протикорабельні "Циркони". О 3 годині ночі ворог розпочав ще одну хвилю обстрілу, цього разу балістичними ракетами "Іскандер" з Брянська та Курська.

Станом на 7:50, за інформацією ДСНС, було відомо про наслідки в шести районах.

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Докладніше - в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку фронту пройшов 21 бій.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке та Єгорівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2 250 російських окупантів, 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 572 790 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили оборони провели підземну контрнаступальну операцію «Велес» на Куп'янському напрямку. Захисники просунулися на понад 15 кілометрів підземними комунікаціями.

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Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Завдяки цьому окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська, повідомили в корпусі.

Більше інформації - в новині.

У Лозовій Харківської області росіяни обстріляли ринок. Унаслідок російського удару загинули дві людини, ще 11 дістали поранення.

На місці працюють медики, рятувальники ДСНС і правоохоронці.

У ніч на 22 жовтня, починаючи з 18:00, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет «Іскандер-М»/С-400/«Циркон»/«Онікс» та 210 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема 110 реактивних), «Гербера», «Італмас» й дронів-імітаторів. Ракети ворог запустив з Курська, Брянська і Ростовської області. Дрони – із напрямків Міллерова, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова і окупованих Донецька і Криму.

Основний напрямок удару – Київ, повідомили Повітряні сили.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дрони інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!» – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

У російському Міноборони стверджують, що начебто збили 808 безпілотників. Зокрема, біля Москви, пише Astra.

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Начебто дрони збивали над Білгородською, Брянською, Володимирською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Липецькою, Ленінградською, Орловською, Ростовською, Рязанською, Смоленською, Тамбовською, Тверською, Тульською, Ярославською областями, Московським регіоном, анексованим Кримом та акваторією Чорного моря.

Видання пише, що у Серпухові Московської області атаковано АТ "75 Арсенал" – підприємство Міністерства оборони РФ.

Докладніше - в новині.

Видання The Atlantic стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив за мету домогтися підписання мирної угоди між Росією та Україною під час саміту країн "Великої двадцятки", який у грудні прийматиме Маямі.

Зустріч лідерів 20 найбільших економік світу стане третьою у низці подій, які визначатимуть долю України в найближчий час – після проміжних виборів до Конгресу США та ймовірного саміту Росії, Китаю та Сполучених Штатів, проведення якого ініціював російський диктатор Путін.

За словами осіб з оточення Трампа, президент "уявляє, як він стоїть між Зеленським та Путіним під час оголошення про угоду". Для реалізації цього бачення республіканець нібито готовий продовжити тиск на Київ з вимогою погодитися на кремлівські умови щодо завершення війни.

США офіційно запросили Путіна на саміт G20 у Маямі, участь в якому стала б першою для російського правителя з часу початку повномасштабної війни. Однак свій приїзд до США воєнний злочинець ще не підтвердив. Натомість Президент Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним на полях засідань "Великої двадцятки".

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