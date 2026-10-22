​Росіяни вдарили по ринку в Лозовій: є загиблі та травмовані (оновлено)

У Лозовій Харківської області росіяни обстріляли ринок. Внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще 17 осіб дістали поранення. Це дані станом на 12:35.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Російські війська атакували ринок безпілотниками типу "Герань" і "Бандероль". Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру ринку та прилеглі будівлі. Про це розповів "Суспільному" міський голова Сергій Зеленський.
Інформація про наслідки атаки попередня. На місці працюють медики, рятувальники ДСНС і правоохоронці.
- Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 11 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинула 42-річна жінка, ще 15 людей постраждали, серед них троє дітей. Окупанти застосували ракети, ударні безпілотники та FPV-дрони, пошкодивши житлові будинки, магазини, автомобілі й інші об’єкти цивільної інфраструктури.