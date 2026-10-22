​Росіяни вдарили по ринку в Лозовій: є загиблі та травмовані (оновлено)

За попередньою інформацією, є двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 17.

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У Лозовій Харківської області росіяни обстріляли ринок. Внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще 17 осіб дістали поранення. Це дані станом на 12:35.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Російські війська атакували ринок безпілотниками типу "Герань" і "Бандероль". Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру ринку та прилеглі будівлі. Про це розповів "Суспільному" міський голова Сергій Зеленський.

Інформація про наслідки атаки попередня. На місці працюють медики, рятувальники ДСНС і правоохоронці.