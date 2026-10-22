Операція "Карфаген": суд заарештував підозрюваного ексочільника департаменту ОГП

Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 8 млн грн.

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Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього очільника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора – ще одного учасника злочинної організації у справі "Карфаген".

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Раніше НАБУ повідомила експосадовцю про підозру. За даними Центру протидії корупції, йдеться про колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка.

Деталі справи