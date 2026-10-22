Операція "Карфаген": суд заарештував підозрюваного ексочільника департаменту ОГП

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього очільника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора – ще одного учасника злочинної організації у справі "Карфаген".
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8 млн грн.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.
Раніше НАБУ повідомила експосадовцю про підозру. За даними Центру протидії корупції, йдеться про колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка.
Деталі справи
- НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує «Шеф» – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.
- Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора.
- В аудіо, оприлюднених НАБУ, Кропива обговорював свого шефа. Офіційно Кравченко підозри не отримував. У вересні стало відомо, що Кравченко виїхав за кордон під приводом відрядження. Лише після цього президент відсторонив його, а Верховна Рада підтримала повноцінне звільнення. З "відрядження" Кравченко так і не повернувся.