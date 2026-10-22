Лубінець: З російської окупації повернули ще 11 українців

Ще 11 громадян України вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, частина людей потребувала медичної допомоги.

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«Серед тих, кому вдалося виїхати, — подружжя, для якого дорога додому фактично починалася двічі. Жінка раніше змогла виїхати з окупації. Однак її чоловік тяжко захворів і потрапив до реанімації. Вона повернулася, щоб бути поруч із ним, а після покращення його стану — знову організувати виїзд. Сьогодні вони разом повернулися в Україну. Тепер на чоловіка чекають медичне обстеження та подальше лікування. Ми знайшли родині житло й допоможемо облаштувати побут і фактично заново вибудовувати життя після окупації», - розповів омбудсман.

Він зауважив, що цьогоріч українській стороні вдалося суттєво посилити взаємодію з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста у питаннях повернення цивільних, які потребують допомоги у виїзді з окупованих територій.

«Офіс Омбудсмана України фактично є єдиною державною інституцією, яка системно організовує повернення громадян із тимчасово окупованих територій за гуманітарним маршрутом «Мокрани — Доманове». Ми працюємо з людьми, які часто не мають можливості виїхати самостійно, та координуємо допомогу на всіх етапах повернення», - наголосив Лубінець.

За його словами, через цей пункт пропуску з 24 травня 2024 року до 15 жовтня цього року в Україну повернулися 24 953 особи, серед них 2 054 дитини.

«Лише у 2026 році — 11 815 осіб, зокрема 802 дитини. З 2024 року цей облік розпочав вестися після долучення Офісу Омбудсмана до роботи на кордоні», - зауважив Лубінець.