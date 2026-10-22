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Укрзалізниця призначає додаткові рейси Kyiv City Express між лівим та правим берегом у Києві

Таким чином, кияни отримають додаткове сполучення обома мостами – Південним і Північним. 

Укрзалізниця призначає додаткові рейси Kyiv City Express між лівим та правим берегом у Києві
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Укрзалізниця призначає додаткові рейси Kyiv City Express між лівим та правим берегом через ускладнення руху Південним мостом у Києві.

Про це повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Володимир Шемаєв. 

Перший додатковий рейс від станції "Почайна" (пересадка з "синьої" гілки метро) в напрямку Троєщини відправиться о 16:56, а з "Видубичів" (пересадка з "зеленої" гілки метро) у напрямку Березняків – о 18:02.

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Інтервали між рейсами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хв.

Загалом відповідні поїзди курсуватимуть півкільцем Київ-Деміївський – Видубичі – Березняки – Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Микільська Слобідка – Воскресенка – Райдужний – Почайна і у зворотному напрямку.

"Таким чином, кияни отримають додаткове сполучення обома мостами – Південним і Північним", – зазначив заступник міністра.

Квитки на потяги доступні у застосунку Укрзалізниці.

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