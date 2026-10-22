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У Києві повернули електрику 35,5 тисячі родин, діють графіки відключень (оновлено)

Раніше аварійне відключення було в Голосіївському районі.

У Києві повернули електрику 35,5 тисячі родин, діють графіки відключень (оновлено)
Відключення електроенергії у Києві / Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У частині районів Києва запроваджували аварійні відключення електроенергії через пошкодження обладнання внаслідок російських атак. Станом на 15:00 у столиці повернулись до графіків відключення.

Спочатку про аварійні відключення повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу 22 жовтня.

У ДТЕК о 12:30 уточнили, що графіки не діють для частини Голосіївського району. О 15:00 у компанії розповіли, що відновили електропостачання для 35,5 тисячі родин. Водночас у столиці продовжують діяти графіки відключень електроенергії.

Яка ситуація в решті регіонів України?

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Цієї ночі та вранці Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися об'єкти у Полтавській, Волинській та Рівненській областях, унаслідок чого частина споживачів залишилася без електропостачання.

Нові знеструмлення через обстріли та бойові дії також зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні бригади працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, на Тернопільщині та Хмельниччині тривають ремонтні роботи після попередніх атак. Більшості споживачів, які залишилися без світла внаслідок цих ударів, електропостачання вже повернули.

Некрасов також повідомив про загибель енергетика внаслідок російського обстрілу Харківщини.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури та мережеві обмеження в окремих регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень. Для промислових споживачів і бізнесу застосовують графіки обмеження потужності.

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