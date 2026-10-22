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Defense Tech

Мідлстрайк F-CAPTAIN від F-Drones став доступним на DOT-Chain Defence та Brave1 Market

Військові також можуть замовити F-CAPTAIN на Brave1 Market за «єБали»

Мідлстрайк F-CAPTAIN від F-Drones став доступним на DOT-Chain Defence та Brave1 Market
F-CAPTAIN
Фото: facebook.com/FdronesUA

Український ударний комплекс F-CAPTAIN від компанії F-Drones став доступним для замовлення через цифрові платформи DOT-Chain Defence та Brave1 Market. Про це компанія повідомила у Facebook.

F-CAPTAIN належить до класу Middle Strike та призначений для ураження цілей на оперативно-тактичній глибині до 100 км. За даними виробника, комплекс може нести корисне навантаження масою до 10 кг. Дрон важить до 27 кг, розмах крил – 3 метри. Має електричний двигун, денну та тепловізійна камери.

Заявлено, що F-CAPTAIN може літати без GPS завдяки власному програмному забезпеченню і працювати разом із радарами й системами ППО. Зв'язок через Starlink, а також цифрове й аналогове відео. Якщо зв'язок все ж обірветься – на фінальному етапі польоту дрон сам розпізнає ціль і довершить удар за допомогою модуля Last Mile, пояснюють в компанії.

F-Drones представила F-CAPTAIN у серпні 2026 року. Ключові цілі для цього БпЛА – радари, засоби ППО, склади, командні пункти та ворожа логістика.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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