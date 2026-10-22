Зеленський про те, чому Трамп не тисне на Путіна: Можливо, у них особливі стосунки

Зеленський вважає несправедливим те, що провину за зростання цін на дизель покладають на Україну.

Президент США Дональд Трамп має важелі впливу, щоб змусити главу Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, зокрема може запровадити жорсткі санкції проти Росії. Однак поки не використовує ці можливості.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у подкасті The Diary of a CEO.

"Те, як Трамп говорить про мене, він має так само говорити й про Путіна", – зазначив Зеленський.

Трамп може дати хід жорстким санкціям, але не робить цього

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Конгрес США вже проголосував за жорсткі санкції, яким Трам міг би дати хід. Чому американський президент цього не робить, Зеленський не знає.

Президент назвав несправедливими заяви Трампа, в яких той покладає на Київ відповідальність за російську агресію та загибель людей. Зеленський також заперечив, що Україна спричиняє зростання цін на дизельне пальне у США.

"Трамп вирішив покласти відповідальність за цю проблему не на Путіна, а на мене, пояснюючи американцям, що ціни на дизельне пальне у США зростають через нас. Це цілковита неправда", – пояснив глава держави.

Президент України повідомив, що просив Трампа надати ракети ППО для захисту української енергетики. Україна готова оплачувати ракети за підтримки європейських партнерів, однак США пояснюють, що передали всі ресурси на Близький Схід.

Зеленський розповів про стосунки Трампа з Путіним

Президент України припустив, що особисті стосунки Трампа з Путіним могли б вплинути на рішення російського лідера розпочати повномасштабну війну. Водночас це не змінило б стратегічних цілей Кремля.

"Я думаю, що Трамп мав особливі стосунки з Путіним і досі їх має. Можливо, справді дружні стосунки Трампа з Путіним могли б запобігти повномасштабному вторгненню. Але одне ви маєте чітко розуміти: ні я, ні Трамп не будемо вічно обіймати президентські посади. Так чи інакше, президентство Трампа завершилося б, а Путін усе одно не змінив би своєї головної мети – окупації України", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що припинення вогню та переговори на нинішніх позиціях уже є значним компромісом з боку України.