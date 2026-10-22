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"Флеш": Росія атакувала історичний центр Києва "Іскандером" із касетною боєголовкою, що вибухає в повітрі

Цей удар, наголосив радник президента, не мав жодної військової мети.

У ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер", оснащеною касетною боєголовкою. 

Про це повідомив радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росіяни застосували касетну боєголовку К5, яка вибухає в повітрі та розкидає бойові елементи над значною площею. Бескрестнов зазначив, що боєголовка містить 58 бойових елементів і призначена для ураження людей та техніки на території приблизно 400 на 400 метрів.

"Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Маємо багато поранених цивільних та зруйнування", – пояснив радник президента.

&quot;Іскандер&quot; з касетною боєголовкою
Фото: Сергій Бескрестнов
"Іскандер" з касетною боєголовкою

  • Уночі росіяни атакували Київ ракетами "Циркон" та "Іскандер". Станом на 9:00 було відомо про одного загиблого та 24 поранених, 16 людей госпіталізували. Наслідки обстрілу зафіксували в шести районах столиці, де пошкоджено житлові будинки, автомобілі, нежитлові споруди та об'єкти інфраструктури.
  • Зокрема, у Печерському районі пошкоджено будівлю медичного закладу, станцію швидкої допомоги та шість автомобілів екстреної медичної допомоги.
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