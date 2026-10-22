"Флеш": Росія атакувала історичний центр Києва "Іскандером" із касетною боєголовкою, що вибухає в повітрі

У ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер", оснащеною касетною боєголовкою.

Про це повідомив радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росіяни застосували касетну боєголовку К5, яка вибухає в повітрі та розкидає бойові елементи над значною площею. Бескрестнов зазначив, що боєголовка містить 58 бойових елементів і призначена для ураження людей та техніки на території приблизно 400 на 400 метрів.

"Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Маємо багато поранених цивільних та зруйнування", – пояснив радник президента.

Фото: Сергій Бескрестнов "Іскандер" з касетною боєголовкою